E anche Giuseppe Conte arrivò nel presepe di San Gregorio Armeno

di Antonio Pannullo

È arrivata a tempo di record sul presepe napoletano di san Gregorio Armeno la statuetta di Giuseppe Conte, nuovo presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo aver incassato la fiducia del Senato, e in attesa di quella della Camera dei Deputati, il neo premier è apparso sotto forma di statuina nella bottega di Genny Di Virgilio, tra le più conosciute di San Gregorio Armeno, la “strada dei presepi” nel cuore del centro antico di Napoli. Conte è raffigurato in abito blu con cravatta azzurrina, valigetta e corno rosso portafortuna, “che servirà a lui ma anche a noi, con la speranza che facciano il bene del’Italia”, spiega Di Virgilio aggiungendo che “sarò ben lieto di omaggiarlo della statuina quando verrà in visita a Napoli”. Appena dieci girni fa il nuovo presidente della Camera Roberto Fico è andato a san Gregorio Armeno per vedere la statuina che lo immortalava così come, a marzo, Silvio Berlusconi ricevette la sua statuina del presepe dagli arigiani napoletani. Prosegue dunque quella che è una delle più simpatiche tradizioni napoletane, quella dei vip raffigurati nel presepe. Attori, campioni sportivi, capi di Stato esteri, tutti prima o poi sono approdati al presepe più famosi del mondo, da Trump a Obama, da Bud Spencer a Marine Le Pen.