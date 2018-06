I “duri” pro-Erdogan pubblicano lista di proscrizione di giornalisti nemici

di Domenico Bruni

I nazionalisti dell’Mhp, alleati decisivi dell’Akp di Recep Tayyip Erdogan, hanno pubblicato su diversi quotidiani filo-governativi turchi una lista di giornalisti, accademici e sondaggisti che – si legge – hanno diffamato il partito ed Erdogan durante la campagna elettorale. “Messaggio di ringraziamento (Diffamazione, Accusa, Calunnia)” è il titolo della pagina che ritrae il leader dell’Mhp, Devlet Bahceli, con sullo sfondo la bandiera nazionale turca e l’immagine di una manifestazione elettorale. Nella lista, riporta l’agenzia di stampa Dpa, figurano 70 nomi di individui e organizzazioni che, secondo il partito, avrebbero travisato il messaggio dell’Mhp nel corso di una “campagna di diffamazione lunga mesi, intensa e faticosa”. “Non dimenticheremo mai quello che hanno fatto, quello che hanno scritto, ciò che hanno distrutto”, si afferma nell’annuncio, aggiungendo che le elezioni hanno dimostrato che il popolo non può essere ingannato. “Vi ringrazio per le vostre innumerevoli calunnie – è aggiunto – vi ringrazio per le vostre accuse scioccanti”. Uno dei giornalisti che compare sulla lista, Kadri Gursel, del quotidiano Cumhuriyet, ha twittato: “Come giornalista mi renderebbe solo felice che quello che ho scritto non venga dimenticato”. L’annuncio è stato criticato anche dalle organizzazioni internazionali che si battono per la libertà di stampa. L’ufficio Osce per la libertà dei mezzi d’informazione ha dichiarato su Twitter: “Pubblicare un elenco di giornalisti e scrittori critici nei confronti dell’Mhp in Turchia è una mossa pericolosa e un attacco alla libertà di stampa”. Erol Onderoglu, il rappresentante di Giornalisti Senza Frontiere in Turchia, ha avvertito che è “estremamente pericoloso “che Bahceli “ritragga giornalisti ed editorialisti come un obiettivo”. “Chiediamo che abbandonino questo atteggiamento inappropriato”, ha detto Onderoglu.