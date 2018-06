Droga ed estorsione: 4 arresti a Roma. C’è anche un membro dei Casamonica

di Carlo Marini

Eseguiti 4 arresti, 3 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari. Uno degli arrestati è appartenente alla famiglia Casamonica. Le quattro ordinanze di custodia cautelare, emesse dal tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, sono state coadiuvate da personale della squadra mobile e dei commissariati di Albano e di Romanina. È quanto si legge in un comunicato della Polizia di Stato. Gli elementi probatori raccolti nei confronti dei destinatari dei provvedimenti restrittivi, su indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a seguito di una complessa indagine investigativa, sono stati riconosciuti fondati e pertanto sono scattate le manette nei confronti di A. Casamonica di anni 26, personaggio di spicco del noto clan, A. Colaizzi di anni 36, entrambi abitanti in zona Romanina, F. Forgia di anni 44 e S. M. di anni 25, entrambi di Marino, quest’ultimo posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Casamonica era già in carcere per un altro reato

Casamonica, Colaizzi e Forgia sono ritenuti responsabili del reato di estorsione nei confronti di un uomo a causa di un debito per una cessione di stupefacenti. Per rendere più incisiva la forza intimidatrice nei confronti dell’uomo, i tre non esitavano a minacciare gravemente anche i familiari ed a trattenere un amico della parte offesa, affinché venisse onorato il debito vantato. Il Casamonica ed il Colaizzi, venivano ancora ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ceduta a M. S.. In ultimo il Casamonica ed il M.S. sono dunque stati ritenuti responsabili del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Al Casamonica, già recluso per altra causa, il provvedimento è stato notificato in carcere