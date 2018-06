«Dopo la crisi un dubbio ce rode: ma er centrodestra esiste ancora?»

di Gasperino er Carbonaro

Scusateme aho, ma dopo tre mesi de parole, ‘na caterva de tivvù tra dirette, tarke show e maratone de Mentana, ‘na giostra de posizzioni dei capoccia, confesso che in tutta sta crisi de governo me ce so perzo come a ‘na creatura. Aiutateme un po’ voi a raccapezzarme: se ho capito bene, Cottarelli prima è entrato e poi è rimasto de fori, e mentre lui usciva Conte s’è ‘nfilato. Sto fijo de na… A Savona invece l’hanno spostato e messo sotto chiave come si fa cor parente suonato pe’ nun fallo vede agli ospiti. E Mattarella? Nun lo dovevano ‘mpiccià pe via de quella frase…aspè, com’era? Ah eccola: «Io sò io e voi nun siete un cazzo!». Ammazza e che diritto! Come dite? Nun l’hanno più ‘mpicciato e stasera vanno tutti da lui a festeggià. E te pareva: tutti ar Quirinale a mostrà le chiappa chiare. Ce sta Di Maio, e pure Salvini. Berlusconi ce mannerà ‘na controfigura con dedica. Renzi, invece, a Palazzo c’arriverà co’ a’ Boschi sottobraccio. Vedi mai che insultano più lei che lui… E Gentiloni? Quella lenza se farà portà a spalla da Calenda, Martina, Orlando e Franceschini chiuso dentro a no’ scatolone con la scritta: “E mò provateci voi a sgonfià sto debitaccio”. Bersani pure vorrebbe annà, solo che nun se ricorda più da dove s’endra e perciò se porterà a D’Alema. Poraccio, a lui l’ha rovinato a’ scissione. Pietro Grasso, poraccio pure lui, se sta a morì dalla fifa che i corazzieri de guardia ar portone nun lo riconoscono e nun lo fanno passà. E così ha penzato bene de fasse imprestà ‘na parte delle generalità da Maria Elisabetta Alberti Casellati che ce ne ha tante, mentre Laura Boldrini se prenderà ‘na barba finta e ‘na corfe in nero pe’ spacciasse per Roberto Fico. Insomma, pare de capì che ce saranno tutti. Tutti tranne Giorgetta nostra che invece, porella, va pe’ firme. S’è messa n’testa che pure da noi c’ha da stare n’ presidente che pò fa quello che jie va coi ministri e tutti gli antri zozzoni der Palazzo. Come in America, dice. Ha lanciato pure n’appello: «Chi è d’accordo, metta ‘na firma. Chi nun è d’accordo, invece, a’ metta uguale tanto nun serve a niente». Annamo bene. Aho, però, ‘na cosa proprio non mi ci è entrata dentro la capoccia: ma in tutto sto bailamme, er centrodestra ancora esiste? Come dite? Che forse che no perché sur giornale ce sta scritto che da oggi Berlusconi, Salvini e la Meloni ponno fa come jie pare, l’uno senza dì niente all’antro? An vedi aho… E pure che loro de sto centrodestra a fisarmonica, che na vorta se strigne è n’antra s’allarga, se so rotti li coijoni? Ah pure? E se se li so rotti loro, figuriamoci noi. Anzi, sapete che jie dico io, pure a nome vostro? «Ma annatece davvero a quer paese!».