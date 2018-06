Dopo il suicidio dello chef Bourdain, il web contro Asia Argento: «Non ti senti in colpa?

di Prisca Righetti

Non c’è pace per Asia Argento: dopo l’apocalisse Weinsten cominciata con il suo j’accuse tardivo di molestie sessuali subite dal Mida hollywoodiano, e che ha dato la stura a una valanga di me too, poi convogliata in un vero e proprio movimento, l’attrice e regista figlia d’arte torna nuovamente nel mirino degli internauti che, oggi, a 24 ore dalla notizia del suicidio del compagno, il noto chef Anthony Bourdain, trovato impiccato in una stanza d’albergo in Francia, rinfacciano alla Argento lo scoop fotografico firmato dal re dei paparazzi, Rino Barillari, sulla sua serata tutta calici di champagne e romantici lenti al chiaro di luna, trascorsa in un locale in della romana piazza Farnese cheek to cheek con Hugò Clement, un affascinante giornalista francese più giovane di lei di 17 anni.

Dopo il suicidio dello chef Bourdain, il web contro Asia Argento

Impietoso, allora, a 24 ore dalla drammatica notizia del suicidio del famoso compagno, arriva il verdetto del web che, prima ancora di processare Asia, sentenzia duramente con aspri giudizi e sferzanti recriminazioni su comportamenti e dichiarazioni della diva a poche ore dall’addio al compagno. I social non perdonano, e così, dopo lo struggente epitaffio dedicato dall’attrice a Bourdain e postato online solo ieri, oggi sul web è un profluvio di interrogativi che colpiscono come sciabolate inferte sotto la cintura. E non perdonano. Bourdain e Asia si erano conosciuti nel 2016 su un set, quello di No Reservation, un programma curato e condotto dal tormentato chef newyorkese e – ironia della sorte – proprio un bacio a Campo de’ Fiori immortalato da altri flash dei paparazzi, aveva in qualche modo suggellato la nascita della loro relazione proprio a qualche passo da dove, qualche sera fa, l’attrice è stata paparazzata con il presunto “altro”. «Non ti senti in colpa per la tua storia?», scrive quindi senza pietà qualcuno in Rete e registra, su tutti, il Messaggero che, peraltro, è il quotidiano che ha pubblicato le foto della serata di Asia con il giovane giornalista d’oltralpe.

Post e tweet al vetriolo. Il più duro: «Non ti senti in colpa?»

Scatti che, a giudicare dal tenore e dai riferimenti dei post al vetriolo, sembrerebbero armare e animare la crociata anti-Asia. E allora: «Che ne dici delle foto scattate abbracciando e tenendo per mano Hugo Clement? Non ti sembra di essere un po’ falsa nelle tue dichiarazioni»? Scrive qualcuno alludendo al tweet che ieri l’attrice ha pubblicato dopo la tragica notizia della morte di Bourdain, a cui era legata dal 2017, e in cui, nero su bianco, Asia affidava all’etere dolore e ricordi. «Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore», twittava infatti 24 ore fa la Argento. Ma oggi, qualcuno, decisamente non turbato dal suo lutto, ha scelto di risponderle scrivendo: «Se fosse stato il tuo amore, la tua roccia, forse non avresti dovuto uscire con Hugo Clement. Quelle foto hanno devastato Anthony». Eppure, «sono devastata, vi prego di rispettare la mia privacy»,postava sempre ieri la regista e attrice romana. Evidentemente il popolo del web, non ha accolto – e non sembra voler accogliere – la sua richiesta…