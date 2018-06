Di Maio serial killer del congiuntivo: «Scusatemi, è l’emozione»

di Marzio Dalla Casta

Se l’arcivescovo di Costantinopoli si…si…si…arcivescovicostantinopolizzasse? Oppure si arcivescocostantinopolizzerebbe? Buona la prima, certamente. Almeno per quelli che al solo pronunciare la particella “se” sentono partire dal cervello un sibilo d’allarme e perciò la conducono senza esitare nel suo alveo sintattico naturale: il congiuntivo. Non così Luigi Di Maio, la cui familiarità con questo modo dei verbi italiani è a dir poco rarefatta e intermittente. Che non fosse tagliato per sedere tra gli accademici della Crusca, data l’alta frequenza con cui cala consecutio impossibili nel bel mezzo di discorsi e interviste, se n’erano accorti anche gli scolari della quinta elementare. Ma più d’uno, tuttavia, confidava nell’effetto taumaturgico di quella grazia dello stato nascente che solitamente tocca chi viene insignito di onori e di cariche importanti. E invece nisba: né il ruolo di ministro vicepremier né la sede parlamentare in cui parlava sono riusciti a trattenerlo dallo sferrare l’ennesimo sfregio alla lingua che fu di Dante. «Perdonatemi, è l’emozione», si è difeso a frittata ormai fatta. E meno male che non si è affidato al più comico «io speriamo che me la cavo».