Di Maio non ne azzeca una: dopo il congiuntivo ora inciampa sul gerundio (video)

di Fortunata Cerri

Luigi Di Maio ha un rapporto davvero difficile con la grammatica italiana. Non ne azzecca una, dopo gli sbagli sul congiuntivo e i due errori in un unico post pubblicato sul “Blog delle stelle” per lanciare la manifestazione del 2 giugno (accelerazione e decelerazione scritte con due elle), scivola ancora sull’italiano. Il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, inciampa questa volta sul gerundio. «Se lavoreremo bene potremo ricucire il Paese soddisfando le esigenze delle persone», afferma il leader politico dei 5 Stelle, a margine delle celebrazioni del 2 giugno a Roma, sbagliando la coniugazione del verbo soddisfare: ha detto soddisfando invece che soddisfacendo.