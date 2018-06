Di Battista fa il “francescano” dalla vacanza di lusso: «Restituisco la liquidazione» (video)

di Elsa Corsini

L’annuncio è di sicuro effetto. Alessandro di Battista è pronto a restituire la sua liquidazione da parlamentare. Lo aveva promesso in campagna elettorale e adesso, solo dopo aver condiviso il difficile passo con la moglie, ha deciso: manterrà la parola data anche se si mostra preoccupato per il sostentamento futuro. Ma non basta, l’ex enfant prodige pentasellato invita gli ex colleghi (i suoi strali sono rivolte però ai dem) a fare altrettanto. Diba, che ha mollato (per ora) le ambizioni di Palazzo per dedicarsi alla moglie e al piccolo Andrea (e che vive con un certo “disagio” l’ascesa del suo amico-rivale Di Maio), esibisce sui social l’interpretazione più radicale del verbo pentastellato contro la casta. Così interrompe il diario quotidiano su Facebook del suo (costoso) viaggio on the road per gli States, narrato all’insegna del pauperismo, per pubblicare il filmato della restituzione del corposo assegno (43726 euro) per l’indennità di fine mandato. «Non è mica semplice essere un “populista”» è il titolo che Di Battista sceglie l’annuncio. Questo “breve video familiare – si legge – è a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori “trombati” del Pd o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni di euro freschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!”». “Certo sarà difficile ma ce la faremo, il latte per fortuna ce l’ho…” dice la moglie con occhio sognante e innamorato mentre allatta sul divano Di Battista junior.