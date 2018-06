Di Battista dalla vacanza americana: «Come campo sono c… miei» (video)

di Penelope Corrado



«Certe robe non le ho smentite pubblicamente perché, come diceva Andreotti, “una smentita è una notizia data due volte”. Per cui certe balle che girano sul mio conto e sono girate in cinque anni ho evitato di smentirle». È lo sfogo sopra le righe di Alessandro Di Battista, che in un video girato negli Usa e postato sui social smentisce alcune indiscrezioni circolate negli ultimi tempi sul suo conto. «Sono informazioni che tra l’altro – aggiunge Di Battista – non sono minimamente tenuto a dare. Il modo in cui io campo, e campo con la mia famiglia, sono cazzi miei. Non so se sia chiaro, sono c… miei e soltanto miei il modo in cui mi guadagno da vivere».

Di Battista annuncia querele

L’ex deputato M5S nega di aver firmato un contratto di 400mila con la Mondadori: “Non è vero, non c’è questo contratto, manco Dan Brown prende cifre così per un libro… Io – insiste – non ho firmato nessun contratto”. “Quando ero parlamentare mi è capitato, ma non mi andava di querelare i giornalisti perché è brutto un politico che querela un giornalista” ma, avverte l’esponente grillino, “ora mi difendo, quindi sappiate che coloro che hanno scritto questa stupidaggine, questa menzogna, sono già stati querelati”.

Di Battista dà i numeri: “Ho guadagnato 50mila euro dalla Rizzoli”

Di Battista poi precisa: “Mi è capitato di scrivere due libri per Rizzoli e ho guadagnato circa 50mila euro… come parlamentare ne ho restituiti 220mila, ai quali vanno aggiunti circa 42mila euro di assegno di fine mandato. Ora come campo? Ho firmato un contratto con il Fatto Quotidiano, scrivo dei reportage”. E, senza giri di parole, aggiunge: “Questa è la prima e l’ultima volta che parlo dei miei guadagni. Non mi lamento, ho firmato un bel contratto, non sono soldi pubblici, ma quello che faccio con i miei soldi sono c… miei. Chiaro?”.