Deus Cafe – Milano

di Redazione

Deus Cafe

Via Thaon di Revel, 3 – 20159 Milano

Tel. 02/83439230

Sito Internet: www.deuscafe.it

Tipologia: locale poliedrico

Prezzi: cocktail 8/10€ piatti street food 10/12€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Ci troviamo nel cuore della zona più trendy degli ultimi anni, Isola, storico quartiere dedicato all’artigianato e alla piccola industria, oggi riqualificato con ristoranti e locali iper modaioli. È proprio in questo contesto sorge il Deus Cafè, in un cortile dove ci sono i negozi di cicli e motocicli(core business dell’azienda) e un rinomato barber shop. Il locale è aperto dalla colazione all’aperitivo, passando per il lunch settimanale e il brunch domenicale, senza dimenticare l’offerta per la cena. Noi lo abbiamo provato per un cocktail di fine serata, rimanendo invero, un po’ delusi da quello assaggiato – MiTo – non perfettamente bilanciato; abbiamo preferito la birra artigianale alla spina che, insieme a quelle in bottiglia, offre qualche alternativa a chi non desidera bere cocktail. Sul versante cibo, l’offerta si divide in fast food e ristorante, con preparazioni come il club sandwich e l’hamburger (ben fatti quelli provati) sicuramente più adatte a una cena tardiva.

AMBIENTE

Bellissima location tipicamente industrial e un pò hipster, nascosta in un cortile nel cuore dell’Isola, è facilmente identificabile per le numerose persone che affollano questo locale durante tutto il giorno e in particolare nella bella stagione, quando a farla da padrone è il magnifico dehor.

SERVIZIO

Essenziale e rapido, data la numerosa affluenza sarebbe difficile fare diversamente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –