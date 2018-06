Derivati, la Corte dei Conti salva Morgan Stanley e i vertici del Tesoro

di Paolo Lami

«Difetto di giurisdizione». E’ con questa frase che la Corte dei Conti mette una pietra tombale sulla vicenda dei derivati, per la quale la Procura contabile del Lazio contestava un danno erariale di circa 3,9 miliardi alla banca d’affari americana Morgan Stanley e ai massimi dirigenti del Tesoro, compresi gli ex-ministri Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco, l’ex-dirigente del debito pubblico Maria Cannata e Vincenzo La Via, attuale Direttore generale, per i contratti chiusi a fine 2011, oggetto, secondo le accuse, di una mala gestio del debito pubblico italiano.

La sentenza chiude, definitivamente, il caso. In definitiva, secondo la decisione dei giudici amministrativi, i contratti derivati stipulati dal Tesoro, costati oltre 3 miliardi di euro alle casse pubbliche, erano legittimi.

Durissime le accuse di «negligenza» e «imperizia» che il sostituto procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti, Massimiliano Minerva aveva scagliato, nel corso della sua requisitoria, contro i massimi vertici del Mef, definito «inerte».

Nel mirino del magistrato c’era l’inserimento, nel contratto stipulato con Morgan Stanley, di una specifica clausola di uscita anticipata dai derivati, l’Ate, l’additional termination event, e del pagamento all’Istituto di 3,1 miliardi di euro. Il denaro venne versato dallo Stato italiano, fra il 2011 e il 2012, alla Banca d’affari americana per chiudere quattro contratti derivati e rinegoziare due coperture sulle valute.

Secondo la Procura della Corte dei conti del Lazio, la Morgan Stanley sarebbe stata responsabile del 70 per cento dei danni causati all’Italia, mentre il restante 30 per cento della responsabilità erariale sarebbe stata in capo per un miliardo di euro di danno erariale all’ex-dirigente del debito pubblico Maria Cannata, oggi in pensione, e per il resto al suo predecessore, l’attuale Direttore Generale, Vincenzo La Via, e agli ex-direttori del Tesoro, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli.

La vicenda aveva un risvolto ancora più spinoso reso tale dal doppio ruolo che Morgan Stanley rivestiva: da un lato rappresentava lo “specialist” del Tesoro, cioè colei che doveva garantire il buon funzionamento delle aste e che, insieme al Tesoro, gestisce il debito pubblico italiano, dall’altro era la controparte sui derivati. Un’ambiguità aggravata dal fatto che quei contratti sottoscritti dal Tesoro, e definiti «speculativi» dai magistrati contabili della Procura del Lazio, erano una sorta di capestro: erano le banche ad attivarli strozzando l’Italia.

Un episodio la dice lunga: per una commissione di 47 milioni di euro del 2004, Morgan Stanley ha incassato, nel 2012, un miliardo di euro su un solo derivato.