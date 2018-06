Migranti, l’ultima idea dei deputati della sinistra: «Ci imbarchiamo sulle navi Ong»

di Robert Perdicchi

Dalle parole ai fatti, dai palazzi della politica al ponte di una nave. Erasmo Palazzotto e Riccardo Magi annunciano che si imbarcheranno sulle navi delle Ong che operano nel Mediterraneo, nelle missioni di salvataggio. I deputati di Leu e di +Europa, sostengono che è un obbligo morale e politico rispondere con l’esempio all’escalation xenofoba e razzista che in Italia si è spinta fino alla chiusura dei porti. In una conferenza stampa alla Camera, Palazzotto e Magi, hanno fatto appello a altri parlamentari di sposare e sostenere l’iniziativa. «Vogliamo sottolineare l’incapacità, dimostrata dai governi europei, di affrontare il fenomeno delle migrazioni. I governi europei – ha dichiarato Palazzotto – in questi anni non stati capaci di trovare una soluzione duratura, affrontando il fenomeno in maniera emergenziale e gli stati frontalieri si sono trovati da soli ad affrontarne il peso. Questa incapacità viene scaricata su persone inermi che si trovano ostaggio dello scontro politico tra i governi della Ue».

Da qui il solito attacco a Salvini: «Le politiche adottate dal governo Conte hanno preso un’impronta xenofoba e razzista. Noi – ha insistito il deputato di Leu – sentiamo il dovere di lanciare un appello contro un processo di criminalizzazione delle Ong e più in generale di chi salva le vite umane, perseguito in primo luogo dal ministro dell’Interno Salvini, che fomenta un clima di tensione, odio e violenza insostenibile. La scelta di chiudere i porti è illegale, dal punto di vista del diritto internazionale e costituzionale. Pensiamo che ognuno di noi, in questa fase, – ha detto ancora Palazzotto – debba fare la propria parte e quindi da cittadini, prima ancora che da parlamentari, abbiamo dato la nostra disponibilità a imbarcarci nelle missioni delle salvataggi in corso. Spero che altri parlamentari, anche di diverso orientamento politico, vogliano aderire alla nostra iniziativa».