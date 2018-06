Delrio sproloquia: «Salvini ha cannibalizzato il governo e se n’è impossessato»

di Franco Bianchini

Puntuale come un orologio svizzero arriva l’allarme piddino, all’insegna dell’attenti, il razzista intollerante sta sbranando tutto e tutti. A lanciarlo è Graziano Delrio, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. «Sì, assolutamente», risponde il capogruppo dem alla Camera, a chi gli domanda se il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, si sia già impossessato del governo Conte. Del resto, in Aula alla Camera, Delrio aveva detto al presidente del Consiglio «non faccia il pupazzo».

Delrio e l’ossessione del Pd

Le parole dell’ex ministro fanno da megafono alle ossessioni dei democratici. «Questo è il governo di Salvini e Di Maio – spiega Delrio, con il tono di chi prevede la catastrofe – Conte si ritrova con un programma scritto da altri, lo tiene sulla scrivania come fosse un Vangelo, non ha scelto i ministri, non ha potuto nemmeno trattare col Presidente della Repubblica» e cita il caso Savona. Un presidente del Consiglio, per l’ex ministro, «che rischia di non essere la figura prevista da Costituzione» e «se uno è un pupazzo in mano a partiti rischia di non fare l’interesse del Paese». Salvini, per il capogruppo del Pd, ha cannibalizzato il governo dunque, impossessandosene.«Si sta affermando una nuova destra legata alle forze sovraniste internazionali che pone l’immigrato nell’obiettivo, una destra nemica degli ultimi. L’unica cosa che Salvini è riuscito a fare in questi primi giorni al governo è farci litigare con l’unico paese che collabora sui rimpatri, la Tunisia. Finora abbiamo assistito solo chiacchiere e parole. I partiti populisti di destra mirano a distruggere l’Europa, pensano che l’interesse nazionale si preservi solo chiudendo i confini, invece gli interessi del Paese si fanno tenendo aperti i ponti con l’Europa».