Delitto Pamela, rabbia e sdegno, “scarcerati” 2 nigeriani: in cella solo per spaccio

di Martino Della Costa

Paradossi della giustizia, assurdità di un sistema e di un codice che ammette regole ed eccezioni che le contraddicono integralmente. Ma, ciò che aggrava il paradosso trasformandolo in un provvedimento inaccettabile, è che la decisione difficile da mandar giù stavolta riguarda il caso dell’omicidio e dello smembramento del cadavere di Pamela Mastropietro: il gip ha revocato la detenzione in cella per omicidio, vilipendio distruzione e occultamento di cadavere per due dei nigeriani sotto inchiesta per quell’efferato delitto..

Omicidio Pamela, il gip scarcera due nigeriani

Da quanto si apprende dall’Ansa, infatti, «il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha revocato la custodia in carcere, ma solo per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, a carico di Lucky Awelima e Desmond Lucky arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale per l’omicidio di Pamela Mastropietro e lo smembramento del cadavere a Macerata». Ma quel “solo” apre a una drammatica e miriade di riflessioni e constatazioni, amari commenti e sconfortanti deduzioni… «La decisione del gip innescata dalla richiesta della Procura di Macerata, dice all’Ansa il procuratore Giovanni Giorgio e prosegue il servizio postato sul sito dell’agenzia giornalistica – è arrivata “l’altro giorno”. I due restano in carcere per spaccio di eroina»…