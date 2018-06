Dazi, Salvini: «Trump difende gli americani, noi il made in Italy»

di Ezio Miles

Dazi di Trump? Anche su questo tema Matteo Salvini esce fuori dalle regole del politicamente corretto europeo e del conformismo continentale le cui regole sono dettate dalla Germania di Angela Merkel. “L’Italia – dice Salvini arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm- è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy. Penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca. L’Italia non deve subire né l’una né l’altra manovra». “Con la Cina -aggiunge il ministro dell’Interno- c’è da dialogare, mi piacerà andare in Cina il prima possibile. Penso che Trump difenda gli interessi degli americani. Questo sarà un governo che andrà in Europa a difendere gli interessi delle imprese italiane, ad esempio richiedendo per l’ennesima volta l’indicazione del ‘Made in’ obbligatorio in etichetta».

«Perché la Nato si preoccupa di noi?»

Salvini è intervenuto anche nella spinosa questione delle sanzioni alla Russia. Il nuovo governo preoccupa la Nato per le sue posizioni sulla Russia? “Perché dovremmo preoccupare qualcuno?”, risponde il leader della Lega. «Anzi, – aggiunge – a me piacerebbe che gli organismi internazionali di cui facciamo parte e a cui contribuiamo economicamente siano organismi di difesa, difendano la sicurezza nazionale italiana ed europea, ad esempio nel Mediterraneo”. “Io -rimarca Salvini in conclusione – non ridiscuto le alleanze di cui siamo parte ma siccome paghiamo l’appartenenza a questi organismi, l’unica aggressione in corso che stiamo subendo è quella dal fronte del Mediterraneo, non mi sembra ci siano aggressioni russe in corso nei confronti dell’Italia e della Ue”