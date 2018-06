Da Padova per combattere nell’Isis. Ora si dice pentita e vuole tornare in Italia

di Carlo Marini

«Voglio tornare in Italia anche se dovrò andare in carcere». A dirlo è Meriem Rehaily, 22 anni, la studentessa di origini marocchine residente nel Padovano fuggita da casa per raggiungere a 19 anni la Siria come combattente dell’Isis La foreign fighter ha due figli, il capo coperto dal niqab e sa bene che sulla sua testa pende una condanna in contumacia a quattro anni emessa il 12 dicembre scorso dal Tribunale di Venezia. «Almeno riabbraccio la mamma – dice piangendo – mi manca tanto».

Si chiama Meriem, ha 21 anni e faceva l’hacker per l’Isis

«Ho subito il lavaggio del cervello – dice a Fausto Biloslavo de Il Giornale, che l’ha intervistata -. Prima vivevo come una normale adolescente, poi ho chiuso gli occhi e mi sono ritrovata in Siria. Quando li ho riaperti, era troppo tardi. Ho fatto l’hacker per l’Isis». «Il padre non ha mai perso i contatti con la figlia, ha sempre saputo tutto di lei, ma non ha mai voluto parlare». Non è convinto del pentimento l’avvocato Andrea Niero, difensore d’ufficio di Meriem Rehaily nel processo che l’ha vista condannata a 4 anni dal Tribunale di Venezia per terrorismo, commentando la presunta svolta nel caso della foreign fighter padovana di origini marocchine.

Per il suo legale potrebbe essere ancora manovrata dall’Isis

«Io vedo una regia dietro al caso di questa ragazza – osserva -.Viene sempre fuori una notizia quando c’è un calo di interesse sulla vicenda. E ogni volta una versione diversa. Io resto della mia idea: Meriem viene “utilizzata” da qualcuno». Per Niero vi sono molti punti oscuri nella sparizione, nella descrizione che si è fatta di lei e in quanto è avvenuto dopo la sua fuga dall’Italia. «Non si è indagato sulle sue amicizie – aggiunge alludendo a chi l’ha aiutata a raggiungere la Siria – o magari gli accertamenti ci sono stati ma non sono stati resi noti». Il legale non crede neppure all’immagine di una Meriem hacker consumata, genio dell’informatica, quanto piuttosto ad una studentessa con normali conoscenze della rete. Si dice poi poco convinto del suo pentimento. «Se fosse realmente pentita chiederebbe veramente scusa – conclude il legale in una dichiarazione all’Ansa – il rischio è invece che tornata in Italia e scontata la pena continui a fare proselitismo«.