Da Livorno arriva un’iniziativa intelligente: il “Cacciucco Pride 2018”

di Annamaria Matticari

Torna a Livorno nel prossimo weekend (15, 16 e 17 giugno), per il terzo anno consecutivo, il Cacciucco Pride 2018, il festival dedicato al piatto simbolo della cucina labronica. Tante occasioni per assaggiare il vero Cacciucco livornese (quello certificato 5C) e gli altri piatti tipici della tradizione culinaria labronica, ma anche spettacoli, eventi, iniziative per conoscere la città in tutte le sue dimensioni. Nella notte di sabato 16 giugno, a Livorno sarà anche Notte Blu per festeggiare l’arrivo dell’estate, con musei e negozi aperti, e sempre sabato, nei Fossi Medicei che attraversano la città, sarà disputata in notturna la gara più spettacolare della stagione remiera livornese: la Coppa Barontini, giunta alla 51ma edizione. Il programma completo si trova al sito www.cacciuccopridelivorno.it. Il cacciucco, piatto tipico della cucina livornese a base di pesce e dal sapore forte e intenso sarà celebrato in tutta la città: nelle piazze, sul mare, lungo i Fossi a bordo di battelli, al Mercato Centrale, al Mercato Ittico, all’Acquario Comunale, al Molo Mediceo e in banchina, come in tantissimi ristoranti e trattorie che lo proporranno nella varie versioni, tradizionale e rivisitata, ma sempre rispettando criteri di qualità e di utilizzo dei prodotti del territorio. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per degustare il piatto: da degustazioni on the road, a portata principe nei ristoranti certificati 5C, da piccoli assaggi con gli aperitivi cacciuccati nelle piazze e nei locali del centro a rivisitazioni proposte dagli equipaggi degli yatch della Lusben Benetti al Molo Mediceo. Sarà proposto anche in forma di gelato cacciuccato e di cacciuccoso panino social in perfetto stile streetfood dal Ca’moro. Tante occasioni, insomma, per mangiarsi un bel cacciucco, ma anche tanti momenti per conoscerne la storia e imparare a cucinarlo. Grazie alla collaborazione con Proloco Livorno e Fondazione Teatro Goldoni, torna anche il Cacciucco Contest, ovvero il concorso online per il Miglior cacciucco fatto in casa a cui tutti possono partecipare. Le tre migliori ricette esaminate da una apposita giuria saranno poi premiate al Mercato Centrale nella serata del 17 giugno nel corso di un evento animato anche quest’anno da Fede e Tinto della trasmissione Decanter di Radio2. Sarà riproposto anche il ‘Cacciucco Lab’ ovvero il laboratorio interattivo di cucina all’interno della bellissima struttura dell’Acquario di Livorno. Promosso dalla stesso Acquario insieme a Slow Food, Associazione Cuochi Livornesi e Fisar-delegazione di Livorno, l’iniziativa prevede nelle giornate del 16 e 17 giugno un laboratorio per insegnare come si prepara il cacciucco e come abbinarlo ai vini.