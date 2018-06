Crocetta Panini d’Autore 1982 – Milano

di Redazione

Crocetta Panini d’Autore 1982

Corso di Porta Romana, 67 – 20122 Milano

Tel. 02/5450228

Sito Internet: www.crocetta.com

Tipologia: panineria

Prezzi: panini da 7 a 15€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Crocetta è il tipico locale senza pretese modaiole da scegliere quando si vuole mangiare un buon panino fatto come si deve. L’offerta, infatti, è ampia e variegata e parte dagli ingredienti “base”, come prosciutto crudo, cotto di Praga, bresaola, culatello, etc., fino ad arrivare all’abbinamento preferito con diversi altri ingredienti, tra cui formaggi, salse e verdure. Per la nostra pausa, abbiamo provato il Rimessa, con mortadella, pistacchio, brie, senape e peperoni lombardi, e il Ringraziamento con fesa di tacchino, insalata romana, pomodoro di stagione e salsa tonnata. Entrambi erano perfettamente bilanciati e con uno sfilatino croccante come pane. Da bere ci sono birre artigianali, bevande analcoliche e preparazioni calde e fredde.



AMBIENTE

Il locale è in perfetto stile milanese anni ’80, perché a farla da padrone sono i prodotti, non la location.



SERVIZIO

Molto cortese e disponibile.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –