Crisi, il governo a scuola da Trump: «Chi delocalizza l’azienda va fermato»

di Michele Pezza

Donald Trump fa scuola e in Italia il governo giallo-verde mostra di essere un discepolo attento ed interessato alle ricette l’Oltreoceano in tema di contrasto agli effetti collaterali della globalizzazione. A partire, ovviamente, dalle delocalizzazione aziendale. Dossier quanto mai spinoso ed urgente per Luigi Di Maio, titolare sia del ministero dello Sviluppo Economico sia di quello del Lavoro.

Di Maio su Fb: «Chi ha ricevuto soldi pubblici deve restare in Italia»

Proprio il superministro, in una diretta sul proprio profilo Facebook, ha annunciato rilevanti novità in merito alle crisi aziendali, le cui responsabilità – ha specificato – «non è solo delle aziende». Ma il tema vero è la delocalizzazione. E qui Di Maio ha fatto promesse impegnative a nome dell’intero governo: «Le aziende che delocalizzano – ha detto – vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga». Come questo debba avvenire, con quali strumenti e quali procedure il vicepremier non lo ha spiegato. Fatto sta che in Italia le crisi aziendali non si contano. Lo stesso Di Maio, di ritorno a Roma da un tour elettorale in Puglia, ha mostrato nel video un faldone pieno: «Questo malloppo è quello che ho raccolto solo nella giornata di ieri», ha spiegato.

Il governo vuole arginare gli effetti della globalizzazione

Si tratta di parole da prendere con le pinze. Domani si vota in molte città e Di Maio, come l’intero governo, è in campagna elettorale. Lo si capisce ancor più chiaramente dalle parole usate a conclusione della diretta web. Un commiato a base di buoni propositi e di tanta comprensione per le «persone disperate» che «vogliono garantire un futuro migliore» ai figli senza dimenticare il riferimento al «costante senso di precarietà» e ai «tanti problemi in giro» per il Paese. «Noi li affronteremo uno a uno», assicura Di Maio. Speriamo bene. Non cos’altro perché da ieri sera la campagna elettorale è finita.