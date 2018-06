Corteo a Roma per la canna libera e impunita. Con molti migranti (video)

di Redazione

Roma ha ospitato anche quest’anno la Marcia della marijuana libera (Million Marijuana March). Una manifestazione che ha preso il via alle 14 a piazza della Repubblica tra canti e balli, cui hanno preso parte anche numerosi immigrati. Gli organizzatori chiedono la fine del proibizionismo e la libera coltivazione di una “pianta che appartiene al patrimonio dell’umanità”. Il corteo si muoverà da piazza della Repubblica per arrivare poi in serata a piazza San Giovanni. Nelle settimane scorse la manifestazione era stata a rischio di saltare a causa dei continui rinvii nella notifica di autorizzazione per il corteo da parte della Questura di Roma.