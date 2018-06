Coop di Biella inquisita vince l’appalto per l’accoglienza ai clandestini

di Redazione

Accoglienza, finalmente iniziano le polemiche e le verifiche in tutta Italia su chi la gestisce e chi la deve gestire. Fratelli d’Italia di Biella protesta e denuncia: “La prefettura di Biella ha concluso il bando per l’assegnazione dei punteggi per le cooperative che si occupano di accoglienza dei migranti. Ha vinto la una cooperativa che, lo scorso anno, era stata sanzionata per aver utilizzato i migranti, come lavoratori in nero, per costruire un altro centro di accoglienza”. Lo ha denunciato in aula alla Camera, il deputato di Fdi, Andrea Del Mastro Delle Vedove. “Questo la dice lunga sul significato di risorsa che viene attribuito ai migranti, ovvero manovalanza per le cooperative che fanno business sull’accoglienza. La pacchia è finita per gli scafisti, per i migranti ma anche per quel torbido sottobosco che fa capo alle cooperative. E’ ora di fare pulizia – ha concluso il deputato di Fdi – non è possibile che un’associazione che ha commesso degli illeciti e irregolarità, abbia il diritto di partecipare e vincere con il massimo del punteggio un bando di appalto pubblico”.