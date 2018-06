Conte zittisce i retroscena: «Il governo parla con una voce e risoluta»

di Federica Argento

Le voci su contrasti a Palazzo Chigi, i retroscena sull’imbarazzo di un premier che non sembra un premier, l’azione dell’esecutivo che sarebbe dettata unicamente da Salvini, le illazioni di Macron. Conte dice basta: «Il governo parla con una sola voce, unica e risoluta». Sui migranti sono in gioco i valori dell’Europa unita e l’Italia continuerà a fare la sua parte perché l’Europa sia all’altezza del suo compito. Questa è la cornice entro la quale il premier interviene in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via giovedì e venerdì. «C’è in questo impegno italiano – va avanti il premier – una coerenza con l’azione che da sempre il nostro Paese sa mettere in campo, penso in particolare a quanto hanno fatto e fanno le Forze armate, in primis la Marina Militare, e il Corpo della Guardia Costiera, e anche i sindaci, i volontari, insomma un intero e complesso sistema, tutto italiano, che da anni salva l’onore dell’Europa nel Mediterraneo».

Poi passa ai nodi di fondo. Quello di Dublino è «un Regolamento che non va riformato, ma, ripeto, va superato, perché ormai non ci sono più dubbi sul fatto che sia del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori, dunque è davvero cruciale superarlo. Lo dico sulla base del fatto che, come attestano i dati statistici, solo il 7% dei migranti sono rifugiati», ribadisce il presidente del Consiglio, snocciolando punto per punto la proposta italiana presentata al prevertice di Bruxelles. «L’attuale Sistema Comune Europeo d’Asilo si fonda su un tragico paradosso: i diritti delle persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti soltanto nel momento in cui gli interessati riescono a raggiungere le coste dell’Europa. Questo momento va anticipato, anche al fine di tutelare i loro interessi e di garantire più sicurezza al nostro Paese».

L’Italia dovrà guardarsi dal «trappolone» che il fronte franco-tedesco-spagnolo si prepara a tenderle soprattutto sul tema dei centri di identificazione e smistamento dei migranti. Conte dice parole chiare. «Va superato anche il criterio del ‘Paese di primo arrivo’, anche questo non è idoneo a gestire i flussi in modo efficace e sostenibile. Va infatti affermato il principio che chi sbarca in Italia (o in qualsiasi altro Paese di primo arrivo) sbarca in Europa. Questo principio lo ripeterò come un mantra», precisa il premier Conte, ricordando ai parlamentari in Aula quanto detto finora nei primi incontri bilaterali: «Prima a Parigi con il presidente francese Macron e poi a Berlino con la Cancelliera tedesca Angela Merkel – l’ho ripetuto al pre-vertice di domenica scorsa e lo ripeterò al Consiglio europeo: le coste italiane, greche, spagnole, sono coste europee. Se davvero esiste un’Europa, l’Europa di Schengen, fondata sul binomio responsabilità-solidarietà, come dicono tutti a parole, allora questo criterio del ‘Paese di primo arrivo’ va superato”, rimarca Conte.

Si passa ai numeri sconsolanti dei dati sulla povertà. «Anche sul tema” del “quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ribadiamo la necessità di avere un’ Unione europea più giusta e più equa. Non può essere ignorato che nel 2017 oltre 5

milioni di persone in Italia hanno vissuto sotto la soglia di povertà assoluta. Questi dati ci obbligano a dare risposte concrete, perché ci sono 5 milioni di persone che non possono più aspettare».