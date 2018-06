Conte ringrazia Mattarella, l’imbarazzo di Di Maio al suo fianco (video)

di Redazione

“Rivolgo un saluto al Presidente della Repubblica, in quanto garante dell’unità nazionale ha presieduto all’attività, all’iter di formazione di questo governo, e gli sono doverosamente grato per tutto fatto fin qui”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera nella replica al dibattito sulla fiducia, ha voluto omaggiare il Colle, dopo i giorni burrascosi della richiesta di impeachment da parte dei grillini, in particolare di Luigi Di Maio, al fianco di Conte al tavolo del governo. “Gigino” si guarda di fianco, dall’altro lato, fingendo indifferenza, fa il vago, poi accenna a un breve applauso un po’ imbarazzato…

video