Conte pronto a chiedere alla Merkel fondi Ue per il reddito di cittadinanza

di Penelope Corrado

Dopo aver incontrato il presidente francese Emmanuel Macron settimana scorsa, il premier Giuseppe Conte vola a Berlino per vedere la cancelliera tedesca Angela Merkel e fare il punto su migranti ed Europa. Da Angela Merkel pronto ad affrontare le due emergenze italiane per eccellenza: immigrazione e povertà. Se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sa bene che per la cancelliera tedesca il restyling del Regolamento di Dublino è un capitolo difficile da mandar giù -causa i problemi interni al suo governo- il premier italiano arriverà stasera a Berlino pronto ad aprire un altro fronte: chiedere fondi europei ad hoc per affrontare il capitolo povertà, con un occhio attento ai minori. Conte – che andrà a Berlino con gli ultimi dati aggiornati sul tema- sarebbe dunque deciso a chiedere la creazione di un fondo ad hoc, che in parte potrebbe andare a coprire la misura del reddito di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle, o in alternativa maggiori margine di intervento, escludendo tuttavia a priori lo sforamento del tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil a cui guarda con preoccupazione l’Europa.

Il portavoce della Merkel conferma: “Si parlerà di migranti e di questioni economiche”

La cancelliera è «lieta di incontrare Conte dopo il primo colloquio al G7 in Canada» e con lui affronterà «una serie di temi», fra cui «le questioni economiche dell’eurozona e disoccupazione». Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo. Certamente i migranti saranno parte importante del colloquio, ha aggiunto. Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Ue. Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.