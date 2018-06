Consumi, Coldiretti: In Italia il carrello della spesa non è uguale per tutti

di Redazione

Si potrebbe definirlo il federalismo della spesa o del carrello. Indica, infatti, quanto spendono per cibi e bevande gli italiani, divisi su base regionale. I dati, riferiti al 2017, sono dell’Istat e sono stati analizzati da Coldiretti. Dalla loro lettura emerge, ad esempio, che una famiglia valdostana spende il 20 per cento in più ad una abruzzese. Val d’Aosta e Abruzzo rappresentano rispettivamente il massimo e il minimo della banda di oscillazione del federalismo del carrello: 503 euro al mese per gli abitanti della più piccola regione d’Italia a fronte dei 420 sborsati da chi risiede ai piedi del Gran Sasso. Nel Belpaese – sostiene la Coldiretti – la tavola è una componente importante della spesa familiare della quale assorbe in media ben il 18 per cento delle risorse con un valore medio mensile per famiglia di 457 euro al mese.

I valdostani spendono più di tutti. Abruzzo fanalino di coda

Dietro il valore…

