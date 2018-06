Confintesa: per l’Istat i poveri in Italia sono ormai il quarto partito

di Redazione

Non si fermano i commenti sugli allarmanti dati resi noti dall’Istituto di Statistica circa il numero dei poveri in Italia. “I poveri in Italia rappresentano il quarto partito, secondo i dati diramati dall’Istat, che ha individuato in oltre 5 milioni, le persone che vivono in povertà assoluta”. Lo ha dichiarato il Segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, che ha aggiunto: “Le giovani famiglie (9,6 %) – continua Prudenzano – risultano le più colpite dal fenomeno della povertà, mentre territorialmente è il Sud che detiene il record di 1 abitante su 10 che vive in totale indigenza. È necessario, quindi, che il Governo metta in campo una serie di iniziative politico-sociali volte alla ripresa economica, che possano creare occupazione e far recuperare potere d’acquisto a salari e pensioni. Solo il lavoro – conclude Prudenzano – è la risposta per combattere il problema della povertà e restituire dignità a tutti gli italiani che vivono in totale o parziale sussistenza”.