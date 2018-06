Inaugurati i Mondiali , Putin: «Il calcio unisce, benvenuti in Russia»

di Redazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto gli appassionati di calcio di tutto il mondo nel paese per l’inizio della Coppa del mondo, durante la cerimonia di apertura con musica e danza nello stadio Luzhniki di Mosca. La pop star britannica Robbie Williams e la soprano russa Aida Garifullina si sono uniti in un duetto in una cerimonia che è durata 15 minuti andata in scena prima della partita di apertura tra la Russia e l’Arabia Saudita (al termine del primo tempo i campioni di casa vincevano per 2-0), cantando il successo “Angels” con Putin e altri dirigenti sugli spalti. Putin si è alzato in piedi, in un’accoglienza entusiasta, ha salutato i tifosi in russo, esprimendo il desiderio di vedere con gioia il loro soggiorno in un “paese aperto, amichevole e ospitale”. “Ovunque viviamo, quali sono le nostre tradizioni, il calcio ci ha uniti. Auguro a tutte le squadre successo e ai tifosi un’esperienza indimenticabile. Benvenuti in Russia”.

Ci sono stati anche applausi per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha dichiarato che “il calcio conquisterà la Russia”. “Grazie signor Putin, grazie Mosca, Spassiba Rossiya”, ha detto Infantino, che affronta da presidente Fifa il suo primo Mondiale. Putin e Infantino hanno visto il trofeo originale della Coppa del Mondo 2018 portato in campo dall’ex portiere della Spagna Iker Casillas e dalla supermodella russa Natalia Vodianova all’inizio dello spettacolo. E c’è stato un primo simbolico calcio del ‘Telstar 18 ball’, il pallone che ha trascorso un po’ di tempo nello spazio, presso la Stazione Spaziale Internazionale, da parte del “Fenomeno” Ronaldo e dalla mascotte della Coppa del Mondo Zabivaka.

Che peccato che l’Italia non possa partecipare a questa festa…