Come affrontare un uomo armato? La “mossa perfetta” è virale (video)

di Laura Ferrari

Come affrontare un uomo armato di coltello? Se sei un comune cittadino e sei disarmato la soluzione è tutt’altro che facile. Insomma, se sei a mani nude, il tutorial dell’esperto diventa un’occasione ghiotta per imparare qualcosa di nuovo. Se poi l’esperto è addirittura un ranger dei navy seals, il corpo scelto che ha catturato Osama Bin Laden, diventa una mossa assolutamente da vedere. Il video dove viene mostrata la mossa perfetta è stato girato in Cina ed è diventato rapidamente virale in tutto il mondo. Il motivo è semplice: la sequenza dura poche decine di secondi e la sua “efficacia” è assolutamente fuori di dubbio. Una “mossa perfetta” in grado di lasciare a bocca aperta non solo l’avversario, ma anche chi la osserva. Buona visione e, soprattutto, buon divertimento.