Pistoia, comandante e maresciallo dei carabinieri aggrediti da un romeno

di Roberto Mariotti

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un 43enne romeno, muratore, incensurato e residente a Pescia (Pistoia), che si è reso responsabile a Vellano di una violenta aggressione nei confronti del comandante e di un maresciallo della caserma dei carabinieri. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza senza alcun motivo ha cominciato a molestare e minacciare un operatore della cooperativa che, in via Matteotti nella frazione pesciatina gestisce un centro per profughi. Il comportamento del romeno 43enne si è protratto al punto che si è reso necessario richiedere l’intervento dei militari dell’Arma sui quali si è immediatamente scatenata la furia dell’uomo. Il comandante della stazione e il maresciallo che l’accompagnava sono riusciti ad immobilizzare del romeno, con l’ausilio di una pattuglia del Norm di Montecatini, successivamente intervenuta, solo dopo una violenta colluttazione a seguito della quale i due militari sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pescia per vari traumi riportati. L’autorità giudiziaria ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato al carcere di Pistoia e non è stata disposta al momento la direttissima.