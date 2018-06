Claudia Gerini applaude il governo: si faccia il censimento dei rom

di Adele Sirocchi

Dopo l’attore Riccardo Scamarcio, che ha detto di apprezzare la linea nazionalista del nuovo governo, arriva un altro inaspettato complimento all’esecutivo gialloverde. L’attrice Claudia Gerini parlando infatti alla trasmissione Un giorno da pecora del piano del ministro Salvini sul fronte dell’immigrazione si schiera a favore del leader leghista. “Le ideologie in questo Paese non ci sono più. Bene coloro che fanno qualcosa per gli italiani, qualcosa di giusto, come i provvedimenti per far crescere le aziende o per far sì che si possa convivere in una società multiculturale”, ha affermato la Gerini. Poi sul governo aggiunge: “I primi passi sono stati buoni a mio avviso”.

Sorprendente infine la presa di posizione di Gerini a favore del censimento sui rom che ha proposto il titolare del Viminale qualche giorno fa: “Non mi sembra una mossa razzista ma ottima. Perché mai dobbiamo essere censiti noi e i rom no?”. Promuove anche Di Maio: “Ha fatto un discorso in Confindustria, o in Confcommercio, non ricordo, che mi è piaciuto. Insomma, si capisce che stanno dalla parte di chi vuole crescere”. Infine confessa di non aver votato per M5s o Lega e sottolinea: “L’importante – ha detto la Gerini a Rai Radio1 – è che si facciano dei passi dalla nostra parte, anche se ci sono stati degli sfondoni tipo quelli sulle famiglie Arcobaleno”.