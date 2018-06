Cirinnà contro la scorta a Salvini, ma la foto usata è un clamoroso autogol

di Redazione

La senatrice del Pd Monica Cirinnà presa dai furori antileghisti in difesa di Roberto Saviano, che è ormai diventato un’icona che la sinistra innalza contro le presunte malefatte del governo, si lascia andare ad un tweet propagandistico di pessimo gusto: pubblica infatti su twitter una foto dei blindati della polizia schierati a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove Matteo Salvini si è recato ieri per un comizio a sostegno di Serena Quercioli, che se la vedrà con il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Emiliano Fossi. Si tratta con tutta evidenza – e la cosa risulterebbe chiara anche al più sprovveduto degli utenti del web – di mezzi impiegati per la tutela dell’ordine pubblico in una piazza dove deve parlare un personaggio politico che è anche ministro degli Interni e vicepremier e in un luogo dove sono comparse scritte di questo tenore: “Salvini, Campi ti odia”. Eppure Monica Cirinnà fa questo commento a corredo della foto pubblicata: “Ecco lo schieramento di polizia che scorta Salvini per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio, ma non voleva risparmiare sulle scorte? O vale solo per Roberto Saviano?”. Ora, come si possa considerare come scorta il lavoro di presidio del territorio ai fini di sicurezza degli uomini delle forze dell’ordine, lo sa solo la senatrice del Pd, che presa dalla foga antigovernativa ha fatto una colossale gaffe.