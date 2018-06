Cicciolina contro Di Maio: «Mi attacca ma io ho fatto godere gli italiani più di lui»

di Marta Lima

Ilona Staller, alias Cicciolina, la più famosa pornostar internazionale che abbia calcato le scene, e i letti italiani, finendo anche in Parlamento grazie ai radicali di Marco Pannella, difende la sua militanza nella “casta” e il suo vitalizio da ex deputata: «È la legge che lo prevede. E io prendo 1700 euro al mese di vitalizio, non è una grande cifra. Ci sono ex parlamentari che prendono anche 50mila euro cumulando altre pensioni. La mia non è uno scandalo», dice la Staller a La Zanzara. «Mi spiegate -prosegue – come posso mantenermi se non mi danno lavoro in Italia le televisioni? RaiUno no perché personaggio proibitivo, RaiDue no perché personaggio proibitivo, RaiTre idem. A Mediaset non mi danno spazio televisivo. Non scopo con nessuno, non sono amica di nessuno e non lecco più il culo a nessuno e non faccio droga party dove magari fanno delle cose così per andare in tv. Questi soldi – dice ancora – 1700 euro fanno comodo. Non sono regalati, me li sono guadagnati. E sono stata votata dal popolo italiano».

Cruciani e Parenzo le chiedono cosa replichi a Di Maio, che la chiama spesso in causa sul tema dei vitalizi. «Di Maio non è cicciolino per niente. Mi ha messo come capro espiatorio per farsi pubblicità sui vitalizi. Comunque mi dicono che è anticostituzionale, io ho fatto 5 anni interi. 1700 per 5 anni sono un po’ troppi? Chiedete a quelli che prendono 10 o 20 mila. La gente è incazzata? Io non ci posso fare niente. Non è che se tolgo il mio vitalizio, la gente diventa più ricca. Esiste una legge. E poi può anche darsi che questo nuovo governo non duri. Comunque – sostiene – se mi avessero fatto ministro del Turismo avrei attirato un sacco di turisti. C’è ancora un sacco di gente che si masturba guardando i miei film. Nel mio nuovo sito ci sarà una cam dove la gente pagando potrà guardarmi. E ho delle supertette, bellissime. Non vedo che problema c’è a far vedere le mie tette».