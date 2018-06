“Ciao a tutti”. Studente italiano dà l’addio su Fb e si suicida. Unico indizio: un cuore

di Redazione

Sembrava un saluto normale, un post innocuo di un ragazzo che si preparava a vivere la sua giornata. Era l’ultimo saluto di Gianmarco De Santis, studente italiano in Spagna per l’Erasmus, che si è tolto la vita a migliaia di chilometri da casa. Il 26enne salernitano, tra la notte di domenica e le prime ore di ieri, dopo aver postato quel messaggio suo social, ha messo fine alla sua vita. “Ciao a tutti”, ha scritto, aggiungendo un cuore ed utilizzando le funzioni di Facebook per dire che nel momento in cui scriveva si sentiva «da schifo». Su quel cuore si lavora per provare a capire i motivi del gesto, alla cui origine potrebbe esserci una delusione sentimentale. La notizia del suicidio è circolata ieri mattina, a partire da alcuni ex compagni di classe dello scientifico Da Procida.

Il ragazzo si trovava sulla costa spagnola, a qualche chilometro da Tarragona. Secondo alcune testimonianza di amici, pare che il ragazzo negli ultimi tempi soffrisse di depressione. Ma sulle cause del suo gesto e sulle modalità nulla è trapelato fino ad ora.