Chef Rubio di nuovo contro Salvini. Ma i follower lo gelano: «Pensa a fare il cuoco»

di Natalia Delfino

Nuovo post di chef Rubio contro Matteo Salvini. Stavolta il cuoco, che sul suo sito web viene presentato come «un autentico fenomeno mediatico consacrato al successo dal format “Unti e Bisunti”», ha ripreso un selfie di un paio di giorni fa del ministro dell’Interno, parafrasandolo e sostituendo la foto di Salvini con la sua.

«Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani», ha scritto chef Rubio sul suo profilo Instagram, rivolgendosi poi direttamente a Salvini: «Buongiorno onorevole Matteo Salvini, spero che nelle prigioni super-lusso libiche vada tutto bene e che gli accordi che state rinnovando per rimbalzarvi i migranti come vostro solito (dando la colpa a terzi), fruttino come sempre tantissimo allo Stato italiano». Nel post originale, caricato su Twitter, Salvini si era fotografato con un fiume alle spalle, sul quale stavano passando due barche. «Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!», aveva scritto.

Con il suo post Rubio ha collezionato oltre 30mila like, attestandosi quasi ai livelli di gradimento di Salvini. Ma ha anche collezionato una lunga sequela di insulti e di inviti a occuparsi di altro. «Pensa a fare il tuo lavoro da chef al posto di cercare notorietà con sti post da ebete», ha scritto un utente, mentre un altro ha chiesto: «Ma tu solitamente non fai lo chef? Continua a fare quello, ti riesce molto bene!». Diversi, poi, i follower che hanno ricordato gli scandali Banca Etruria e Mps, mettendoli in relazione con il Pd, fino al suggerimento accorato di un supporter romano: «Te vojo bene Rubio, me sei simpatico, seguo ogni tua trasmissione e me so pure collezionato tutti i libri con le tue ricette. Però ti prego, continua a fare quello che ti riesce bene, non te infila nella politica!!».