Che tristezza quella partigiana 93enne che guida le “Brigate Arcobaleno” (video)

di Ezio Miles

Che tristezza vedere la storia partigiana, che pure ci è ostile, che pure non ci appartiene (ma di cui dobbiamo comunque avere rispetto), vederla, dicevo, finire la sua parabola nella carnevalata dei Gay Pride. Che tristezza vedere la “compagna” partigiana Tina Costa, 93 anni, a capo delle Brigate Arcobaleno che hanno aperto la gaia sfilata 2018.

Che tristezza, sì, ma fino a un certo punto. E ciò perché c’è il disvelamento, in questa pur carnevalesca occasione, delle natura fondamentalmente “sovversiva” dell’ideologia che ispirava la resistenza di matrice comunista 75 anni fa. Una volta era “sovversione” contro l’ordine sociale e politico, adesso è sovversione, ancor più grave, entro l’ordine naturale. Non si spiegherebbe altrimenti perché la vecchia partigiana gridi oggi: «Siamo qui per gridare la nostra libertà, vogliamo giustizia contro ogni fascismo. Sempre resistenza». Già, ora e sempre resistenza, resistenza contro un “fascismo” che, altra cosa non è, nella grottesca rappresentazione dei “nuovi partigiani” con la stella arcobaleno sul berretto (al posto di quella rossa), se non il simbolo dell’universale aspirazione una vita ordinata e normale.

Ma, se la loro aspirazione era quella, potevano dichiarare le loro intenzioni già molto tempo, già molti decenni fa. Dichiararle magari negli anni in cui Pasolini era osteggiato dal Pci per la sua omosessualità. Ma, all’epoca, i “compagni” pensavano ad altre cose: in quelle che sarebbero diventate le “Brigate Arcobaleno”, c’erano i reduci delle Brigate Garibaldi, che sparavano non solo ai fascisti, ma anche ai partigiani bianchi. Uno di questi partigiani bianchi vittime dei partigiani rossi fu proprio il fratello di Pasolini, massacrato insieme con altri della Brigata Osoppo nella malga di Porzus. Chissà se oggi la “compagna” Tina Costa ricorda questo particolare.

.