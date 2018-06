Rom, Leu denuncia Salvini. Sgarbi: italiani controllati, perché loro no?

di Redazione

L’esponente di Liberi e Uguali Roberto Speranza ha denunciato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per istigazione all’odio razziale per aver annunciato l’iniziativa di un censimento di Rom e nomadi. “Per me non bastano più le parole – ha detto – per questo ho deciso di denunciare il vicepremier ai sensi della legge Mancino”, ha spiegato il deputato, riferendosi alla norma introdotta nel 1993 per la repressione dei crimini legati all’odio razziale. Ma un censimento della popolazione rom e sinti in Italia costituisce un crimine, un reato? Non la pensa così Vittorio Sgarbi che sui social commenta: “Ma perché, non sono forse già censiti, controllati, intercettati, segnalati, identificati, spremuti o inseguiti da Equitalia, autovelox, tutor, carte di credito e bollette, gli italiani? Perché non censire e identificare i Rom?”.

Sul tema è stato chiesto un commento al vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein, il quale ha però chiarito che al momento stiamo parlando di intenzioni che i giornali attribuiscono al ministro degli Interni italiano. In ogni caso, ha chiarito, “non si può, come regola generale, espellere un cittadino europeo su base etnica. Non entro nei dettagli, ma” nell’Unione Europea “non è legale espellere su base etnica. Questo è arcichiaro”.