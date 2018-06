Cellulari, tutti i trucchi per risparmiare e scegliere tariffe e offerte migliori

di Liliana Giobbi

In Italia ci sono quattro compagnie telefoniche, ognuna delle quali cerca di conquistare i clienti con delle offerte vantaggiose e con dei piani di tariffe convenienti: l’italiana Tim, l’inglese Vodafone, la cinese Tre-Wind (che comunque nonostante la fusione continua a proporre dei piani tariffari separati) e la neo-arrivata, la francese Iliad. Scegliere quale tra queste sia più conveniente non è semplice: ecco come funzionano le offerte tariffarie e quali sono i trucchi per risparmiare. Ogni gestore di telefonia mobile, infatti, offre offerte personalizzate a ciascun cliente a seconda della tipologia di appartenenza: ad esempio ci sono le “Customer Base” per chi è già cliente, oppure le “Win Back” per chi è già stato cliente ma ha preferito fare il cambio operatore per approfittare di una tariffa più vantaggiosa. Ci sono poi le offerte per i “nuovi clienti” e quelle riservate a “chi porta un amico”. Le più diffuse, nonché le più vantaggiose, sono senza dubbio le Win Back e quelle riservate ai nuovi clienti: è proprio per acquistare sempre più utenti – o per recuperarne di vecchi – che una compagnia telefonica realizza le offerte più competitive. Una vera e propria “guerra dei prezzi” con i clienti che sono i primi a trarne giovamento.

Il primo consiglio per risparmiare, quindi, è quello di tenere sotto costante osservazione le offerte Tim, Wind Tre, Vodafone e Iliad, così da capire se c’è un piano tariffario migliore del vostro e in tal caso da procedere con il cambio operatore. Non è da escludere in questo caso che, una volta effettuata la disdetta, il vostro operatore vi proponga una nuova offerta più vantaggiosa della precedente per convincervi a restare. Ci sono poi le offerte “trova un amico”, ovvero quei piani tariffari con dei vantaggi specifici attivabili solamente da coloro che convincono uno o più amici a passare a un determinato gestore telefonico. Anche in questo caso i vantaggi sono notevoli, ma per approfittarne dovrete farvi promotori dell’azienda telefonica e convincere qualche vostro amico – o familiare – della bontà dell’offerta. Infine ci sono le offerte “Customer Base”: dei veri e propri premi per i clienti storici dell’azienda. Proprio per evitare l’attacco delle altre compagnie, infatti, le aziende telefoniche sono solite riservare ad alcuni clienti delle offerte ad hoc che prevedono diversi vantaggi. Solitamente il metodo più utilizzato per avvertire i clienti è quello di inviare un messaggio tramite l’area personale del sito, dove tra l’altro è possibile attivare, se interessati, l’offerta. Per questo motivo consigliamo di tenere sotto costante osservazione l’area “Fai da te” presente sul sito o sull’applicazione del gestore telefonico con il quale avete sottoscritto l’abbonamento, così da non perdere l’occasione di attivare un’offerta vantaggiosa.

Ecco alcune delle offerte proposte dalle compagnie telefoniche

TIM

Dal 29 maggio tutti i clienti Tim possono ricevere con Tim Party ogni settimana regali, premi e sconti esclusivi: Giga, Minuti, film, intrattenimento, sconti su Smartphone e molto altro. Per accedere a Tim Party è sufficiente collegarsi a www.timparty.it da qualsiasi dispositivo con le proprie credenziali My Tim. I clienti possono attivare gratuitamente: 10 Giga per la linea mobile e 5 Euro di sconto per linea fissa, sono inoltre previsti premi personalizzati per i clienti e ogni giorno sarà possibile vincere tante Tim Bike e partecipare all’estrazione finale di un viaggio da sogno. Tim ha lanciato la promo estate Supergiga & Chat che prevede due profili con cui i clienti possono avere fino a 50 Giga al mese per navigare in libertà. L’offerta è attivabile fino al 26 agosto. In dettaglio: – Supergiga & Chat 20GB: 10GB al mese e navigazione sulle Chat senza consumare giga a 10 Euro al mese per 3 mesi + 10GB gratis con TIM Party. – Supergiga & Chat XL 50GB: 40GB al mese e navigazione sulle Chat senza consumare giga a 20 Euro al mese per 3 mesi + 10GB gratis con TIM Party.

VODAFONE

Ecco le offerte proposte da Vodafone: – Vodafone Simple, attivabile solo online: 5GB, 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese (no vincoli, no costi di attivazione). Incluso nell’offerta, Vodafone Pass Social&Chat per navigare sui social network senza consumare i Giga del proprio piano. – Vodafone Simple +, attivabile solo online: 10GB, 1000 minuti e 1000 SMS a 15 euro al mese (no vincoli, no costi di attivazione). Incluso nell’offerta, Vodafone Pass Social&Chat per navigare sui social network senza consumare i Giga del proprio piano. Tutte le offerte mobili di Vodafone Italia includono il tethering senza costi aggiuntivi. Su tutte le offerte mobili inoltre è possibile attivare Vodafone Plus, l’opzione con SMS illimitati, chiamate alla segreteria telefonica, Chiamami e Recall, chiamate al 414 per verificare il credito residuo, al costo di 2 euro al mese. Vodafone Plus è disponibile anche per i clienti under 30 a 1 euro al mese con chat illimitate.

WIND

Wind lancia un’offerta speciale dedicata ai Wind Music Awards: i nuovi clienti Wind possono attivare, fino al 17 giugno, ‘All Inclusive’ Music Awards Edition per ascoltare e scaricare i propri brani preferiti, chattare e navigare in libertà. In più, recandosi nei negozi Wind, è possibile avere, inclusa nell’offerta, la cassa portatile Skullcandy Barricade Mini, dotata di connessione Bluetooth, di batteria con durata di sei ore e resistente all’acqua. Wind continua, inoltre, l’iniziativa ‘Fuori Tutto’, con sconti esclusivi su numerosi smartphone e smart device della linea ‘Digital Home&Life’ per i clienti che hanno scelto la formula ‘Telefono Incluso’. Ad esempio, è possibile acquistare LG Q6 e HUAWEI P8 lite 2017 con uno sconto, rispettivamente, di 90 e di 70 euro. ‘Fuori Tutto’ prevede un piccolo anticipo e 12 rate a 0 euro al mese.

3

Il brand 3 rende disponibili una serie di offerte con Giga illimitati, senza soglie né restrizioni. Le soluzioni ‘All-In’ e ‘Free’ nelle versioni Prime e Master, estendono, infatti, alla connettività Internet mobile il concetto di ‘unlimited’. Ad esempio con ‘All-In Master’, in abbinamento all’offerta fissa ‘3Fiber’, i clienti hanno, sulla sim mobile, minuti illimitati, 1000 sms e Giga illimitati, al prezzo bloccato di 10 euro al mese, invece di 15, con la possibilità di includere anche uno smartphone. Con ‘Free Master’, abbinato a ‘3Fiber’, è invece possibile avere Giga illimitati e un telefono di fascia alta sempre nuovo ogni anno, a partire da 25 euro al mese, con Kasko inclusa. In entrambi i casi è possibile attivare anche la sola offerta mobile, per cui sono previsti 20 Giga al mese con ‘Giga Bank‘, il servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza.

ILIAD

La nuova compagnia tlc francese offre a 5,99 euro al mese 30 giga in 4G+ (superati i 30GB si continua a navigare a 0,90€ / 100MB) con minuti illimitati (verso fissi e mobile in Italia e verso fissi e mobili internazionali, oltre 60 destinazioni verso fissi in Europa e fissi e mobili in Usa, Canada, Alaska, Hawai) e sms illimitati verso fissi e mobile nazionali. Il costo una tantum per l’acquisto della Sim è di 9,99 euro. L’offerta è valida dal 29 maggio per il primo milione di utenti. L’offerta Iliad è sottoscrivibile sul sito www.iliad.it, sia da desktop sia da mobile. Risulta inoltre disponibile negli oltre 100 Iliad Store e Corner, distribuiti su tutto il territorio nazionale. C’è poi la Simbox, un terminale che consente di sottoscrivere un’offerta ottenendo subito una Sim.