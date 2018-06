Cazzola inveisce contro il governo su La7 e si becca un “vaffa” in diretta (video)

di Redazione

“Come italiano mi sento offeso dal fatto che mi rappresenta un signor nessuno a cui il gatto e la volpe hanno messo in mano il programma e la lista dei ministri e che ha taroccato il curriculum”. “A me di avere un amico di Marine Le Pen agli Interni fa un po’ schifo”. Queste le parole pronunciate ieri durante la trasmissione Non è l’arena di Giletti da Giuliano Cazzola, ex Cgil transitato anche nel Pdl abbandonato nel 2013 per candidarsi con Scelta civica di Mario Monti. Cazzola è stato anche protagonista di uno scontro con l’economista Antonio Maria Rinaldi, di scenarieconomici.it, che l’ha ricambiato con un “vaffa”. Cazzola non ha lesinato critiche al governo giallo-verde arrivando a dire di essere tanto depresso e schifato “che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach”.