Casaleggio si difende: «Non ho cenato allo stesso tavalo con Lanzalone»

di Redazione

Stadio Roma, Davide Casaleggio si difende dalle indiscrezioni di stampa di questi giorni circa un incontro conviviale con l’ex presidente di Acea inquisito dalla magistratura. “Certo sono andato a una cena l’altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l’ho salutato”. Così Casaleggio, intercettato da Repubblica Tv, risponde al giornalista che vuole sapere dei suoi rapporti con il manager caduto in disgrazia. Il patron della Casaleggio & Associati precisa tra l’altro di non occuparsi di nomine. “No – dice infatti al giornalista – Io non mi occupo di nomine”.