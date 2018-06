Casa Manfredi – Roma

di Redazione

Casa Manfredi

Viale Aventino, 91/93 – 00153 Roma

Tel. 06/97605892

Sito Internet: www.lagattamangiona.com

Tipologia: caffetteria / pasticceria / gelateria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,30€, lieviti 1,20€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Questo piccolo ed elegante locale fa l’occhiolino alla tradizione pasticceria francese e si fa apprezzare per una proposta golosa ed invitante. La vetrina mette in mostra le creazioni del laboratorio partendo dai mignon realizzati con cura e creatività in diversi gusti che dimostrano una buona maestria nel dosare gli ingredienti, come per il “noir d’hiver” con ganache al cioccolato, infusione di carcadè, arancia caramellata e amarena su una fragrante frolla al cacao. Sono disponibili anche torte, un ottimo gelato artigianale e una interessante varietà di cioccolatini sfusi provenienti direttamente dalla Francia. A colazione la proposta si allarga con i lieviti muovendosi tra classici e alcuni più fantasiosi che all’assaggio sono risultati fragranti e burrosi, come la treccia con granella di pistacchio e il cornetto con l’impasto al caffè che abbiamo fatto farcire con un’aromatica crema pasticciera solo più liquida della consistenza ideale che richiederebbe una farcitura. Peccato per la schiuma troppo ricca di aria del cappuccino, che mancava della giusta sensazione vellutata, e per la leggera sovraestrazione del caffè che comunque aveva la crema elastica e persistente.

AMBIENTE

Il locale è piccolo, con solo alcuni posti a sedere lungo una mensola davanti al bancone, ma che aumentano nella bella stagione con alcuni tavoli esterni. Nel complesso il luogo è elegante, sullo stile dei bistrot parigini e accogliente anche grazie alla bella selezione musicale.

SERVIZIO

Preciso e sempre pronto a consigli e delucidazioni.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –