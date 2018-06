Caronte torna in Italia: weekend di caldo infernale. Poi di nuovo i temporali

di Roberto Mariotti

La bolla africana, marocchina e sahariana di nascita, chiamata Caronte come il traghettatore infernale dantesco, scalda i motori tra Spagna e Baleari per poi puntare all’Italia con il suo carico di caldo in questa pazza Estate 2018. Dimenticato ormai dal mese di luglio del 2017, quando infuocò l’Italia per tantissimi giorni, anche quest’anno “Caronte” torna a infiammare il nostro Paese, ma non per molto. Il team del sito www.iLMeteo.it fa sapere «che nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1° luglio l’alta pressione africana conquisterà il nostro Paese, portando due giornate soleggiate e molto calde. Le temperature saliranno vertiginosamente oltre i 30°C nella giornata di sabato, oltre i 33°C domenica come Bologna (36°C), Firenze (35°C), Roma (33°C) ma anche Milano, Padova, Taranto, fino a 40°C invece si potranno toccare nelle zone interne di Sicilia e Sardegna». Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it spiega che «l’ondata di caldo africano non durerà molto al Nord, infatti da martedì 3 luglio i primi temporali potranno bagnare le Alpi, le Prealpi e localmente il Nordest, mentre mercoledì 4 luglio invaderanno quasi tutto il Nord. Centro-Sud protetto dall’alta pressione ancora per qualche giorno, poi nel weekend del 7-8 Luglio ci sarà il colpo di grazia».