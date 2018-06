Cannabis light al bando, Gasparri: «E ora vanno chiusi i “canapa shop”»

di Federica Argento

«Non può essere esclusa la pericolosità della “cannabis light”». L’allarme del Consiglio superiore di Sanità (Css) parla chiaro a proposito dei «prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa» venduti nei cosiddetti “canapa shop” che si sono diffusi in tutta Italia. Mentre il Css raccomanda che non ne sia consentita la libera vendita, vediamo un proliferare di negozi che lo fanno liberamente. Per questo il senatore Gasparri a 24 ore dall’allarme lanciato ha chiesto di andare oltre, chiedendo al più presto una seduta in Senato. «A seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sulla pericolosità del consumo della cosiddetta “cannabis light“, abbiamo inviato una lettera al presidente della Commissione sanità del Senato per chiedere al più presto la convocazione di una seduta in cui siano invitati in audizione gli esponenti del Css. Riteniamo, infatti, che l’allarme lanciato, in un momento in cui in tutta Italia stanno proliferando punti vendita di questi prodotti “legali”, meriti uno scrupoloso ed immediato approfondimento da parte degli organi parlamentari. Il tutto nell’esclusivo interesse della salute dei cittadini».