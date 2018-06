Cane in ufficio col padrone: ecco 10 motivi per cui fa bene ai lavoratori

di Redazione

Il cane in ufficio? Un beneficio che il padrone può condividere con i colleghi. E sono sempre più aziende a pensarlo, sulla scorta di una serie di motivazioni teoriche – noi ne elencheremo almeno 10 – sempre più confermata dalla pratica.

Cane in ufficio col padrone, la scienza individua i benefici dell’iniziativa

Benefici, va detto, ricordati in occasione della Giornata mondiale del cane in ufficio, creata nel 1999 dall’americana Pet Sitters International e che quest’anno è giunta alla 20esima edizione. «Essere in compagnia dei cani sul luogo di lavoro favorisce l’instaurarsi di rapporti interpersonali più articolati e coinvolgenti, creando istantaneamente in presupposti per passare dei momenti felici», ha affermato non a caso la master coach Marina Osnaghi commentando l’iniziativa. Benefici sottolineati dalla scienza, che non sfuggono alle imprese che sempre più spesso aprono le porte agli amici a 4 zampe: ben 7 milioni in Italia secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2018. «Autorevoli ricerche confermano che la serenità e la gioia generate dalla compagnia di un cane sul luogo di lavoro inneschino una maggiore disponibilità e possibilità di ri-focalizzarsi meglio sulle attività da svolgere ed alzare le prestazioni. Ma non è tutto: numerosi sono anche i benefici fisici dell’avere con sé un amico a 4 zampe in ufficio. Noi non ce ne accorgiamo, ma alcuni disturbi come il pollice a scatto, quelli a spalle e braccia, i polsi formicolanti e insensibili per il troppo tempo passato a digitare appoggiati alla tastiera, sono figli di posizioni innaturali e forzate per troppe ore e dell’ansia di fare che si scarica attraverso il corpo: giocare, coccolare, muoversi con il cane è una formidabile cura a queste patologie tipiche dei luoghi di lavoro più sedentari».

Cane in ufficio col padrone: ecco i 10 motivi per cui fa bene ai lavoratori

Secondo scienziati, etologi e medici, sono almeno 10 i vantaggi chiave che i cani portano in un posto di lavoro: vediamo nel dettaglio quali.