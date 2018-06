Cancellata la vergogna firmata Pd: nonna Peppina può tornare nella sua casa

di Monica Pucci

Sfrattata, umiliata, quasi denunciata. Dopo mesi di battaglie contro quell’assurdo provvedimento nato sotto il governo del Pd di Gentiloni, Giuseppa Fattori, conosciuta come nonna Peppina, la 95enne terremotata di San Martino di Fiastra (Macerata), grazie al nuovo governo giallo-verde potrà tornare nella casetta di legno costruita per lei dai familiari nel giardino della vecchia abitazione distrutta dal terremoto. Lo ha stabilito la Commissione Speciale sul decreto legge Terremoto che contiene misure a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dagli eventi sismici del 2016.

Quella casa non è abusiva ma di necessità, ha stabilito la commissione speciale del Senato: “Nonna Peppina (e tanti terremotati come lei) potrà finalmente rientrare nella sua casa! Per mesi mi sono interessato personalmente della vicenda e oggi posso dire evviva!”, ha commentato su Fb il vicepremier Matteo Salvini. Il decreto legge prevede la regolarizzazione delle casette di legno abusive che si sono diffuse nel cratere del terremoto: Giuseppina Fattori, con due terremoti alle spalle, potrà rientrare in quell’alloggio provvisorio nato dopo le scosse che hanno reso inagibile l’abitazione in cui ha vissuto per 70 anni, messo sotto sequestro l’8 ottobre dalla procura di Macerata perché costruito in un’area a rischio idrogeologico, e soggetta a vincolo paesaggistico.

La donna aveva scelto di non andare a stare con la figlia a Castelfidardo, in provincia di Ancona, ma si era stabilita in un vicino container riscaldato da un termosifone elettrico. Oggi può tornare nella sua casetta di legno.