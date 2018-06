Canada, marijuana legale: e poi dicono che Trump sbaglia a bistrattare Trudeau…

di Ernesto Ciecaquaglia

Veramente pestifero questo Trudeau: dieci ne pensa e cento ne fa. L’ultima è il via libera in Canada alla legalizzazione della marijuana. Il Canada diventa così il primo Paese del G7 a consentire il consumo della droga cosiddetta “leggera”. Con 52 voti favorevoli e 29 contrari, il Senato ha confermato il sì della Camera dei deputati (205 a 82) e da settembre sarà possibile consumare e produrre liberamente la marijuana, anche a scopo ricreativo. In base alla Costituzione, la Camera alta non poteva bloccare il progetto, tutt’al più poteva presentare degli emendamenti. La legge, che avvicina il Canada all’Uruguay (il Paese latino-americano ha approvato per primo una piena liberalizzazione della marjuana) , è stata voluta dal premier Trudeau e faceva parte del programma del suo Partito liberale. Già, Trudeau: alla luce di questa ultima “prodezza”, non c’è davvero da biasimare il presidente americano Trump se, alla fine del recente vertice dei sette “grandi”, ha riservato un rude trattamento all’irrequieto premier canadese.