Calcio vergogna: sfida tra bambini, papà picchia il portiere dei “pulcini”

di Redazione

In campo, alla fine, piangevano tutti: i genitori sulle tribunette, i bambini in campo, perfino gli allenatori che avevano messo in campo le due squadre di piccoli calciatori per il memorial Ottorino Verzaro di Lendinara (Rovigo), categoria “pulcini”, età 8-9 anni. Tutto bene fino a quando un padre entra in campo e aggredisce un bambino, il portiere, colpevole di un diverbio col figlio.

L’incredibile e vergognoso episodio è raccontato sull’edizione di oggi del “Gazzettino”, il quotidiano veneto, che racconta così quanto accaduto in campo: “Siamo al minuto decimo del secondo tempo e accade un normale contrasto di gioco tra l’attaccante della Lendinarese e il portiere della Fiessese. Ne nasce un rapido scambio verbale, tanto che per calmare gli animi tra i due giovani calciatori della categoria Pulcini entra in campo a sorpresa un genitore della Lendinarese. L’impressione è che sia diretto verso i due giocatori per riportare la calma. Invece così non è. L’uomo, infatti, una volta raggiunto il portiere della Fiessese, lo spintona e gli assesta uno schiaffo sulla testa… “.

In campo accorrono altri genitori, fermano lo scalmanato, lo trattengono, la partita è sospesa, i bambini sono in lacrime, tutto sembra aver perso valore, anche il risultato. Il calcio giovanile, ancora una volta, fa vergognare tutti per colpa dei grandi…