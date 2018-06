Calcio, il Chelsea sta per annunciare l’ingaggio di Maurizio Sarri

di Redazione

Il Chelsea è vicino ad annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri. L’ex ormai allenatore del Napoli dovrebbe essere il nuovo manager del club inglese. Sarri, che porterà a Londra i suoi collaboratori, si concentrerà immediatamente sul mercato, secondo quanto riporta il Daily Mail. Il 59enne allenatore toscano, nonostante gli screzi con Aurelio De Laurentiis, probabilmente firmerà un contratto di due anni che includerà l’opzione per un terzo anno. Andrà a sostituire Antonio Conte attualmente impegnato in un estenuante braccio di ferro con la dirigenza del Chelsea per ottenere -con l’esonero- i circa dieci milioni di euro pattuiti. Secondo i tabloid inglesi, l’ex allenatore del Napoli avrebbe pianificato di andare a vivere nel centro di allenamento di Cobham in un primo momento, dove c’è una casa all’interno del complesso. Andare a vivere vicino al campo di allenamento è stata una opzione che Sarri scelse già a Napoli. Ma è stata anche una tattica usata dall’ex manager dei Blues Andre Villas-Boas, al suo arrivo nel giugno 2011 in sostituzione di Carlo Ancelotti. I dirigenti della squadra londinese, sempre secondo indiscrezioni, avrebbero già raggiunto un accordo con il Napoli per liberare il tecnico dietro il pagamento di poco più di cinque milioni di euro, rispetto agli otto richiesti dal presidente del club partenopeo.