Cagliari, il delirio di un uomo nudo in piazza col coltello: «Sono un Maori»

di Giorgio Sigona

I carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cagliari hanno denunciato per porto abusivo di arma bianca un pregiudicato 51enne di Oristano. L’uomo è stato sorpreso nella centralissima di Piazza Yenne, in città, aggirarsi, durante la manifestazione sportiva del triathlon tenutasi questo fine settimana, completamente nudo e scalzo con le parti intime ricoperte da un piccolo telo, al di sotto del quale nascondeva un coltello. Una volta fermato, l’uomo ha spiegato di essere un Maori, in attesa di altri sei Maori che lo avrebbero raggiunto nel corso della serata e con i quali si sarebbe recato il prima possibile a Fuerteventura. Anzi, ha pregato i militari di reperirgli quanto prima un biglietto aereo per le Canarie. Portato in caserma, il 51enne non è riuscito a fornire alcun documento riferendo di chiamarsi Wild Boy, notizia che accompagnava indossando una maschera tradizionale sarda da Mamuthone. Contattati i sanitari, l’uomo è stato trasportato al reparto di Psichiatria dell’ospedale civile Santissima Trinità di Cagliari, dov’è tuttora ricoverato.