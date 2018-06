Bufera sul concerto di Rai1 per Pino Daniele. «Hanno offeso la sua memoria»

di Leo Malaspina

Cantanti stonati, canzoni in napoletano storpiate, artisti che millantavano amicizie mai verificate, lecchinaggi inutili a Napoli, monologhi comici strampalati. Doveva essere una serata per omaggiare un artista mai dimenticato nel luogo simbolo della sua città. Si è trasformata in una contestazione di massa sui social, soprattutto da parte dei napoletani, che hanno considerato quelle esibizioni dei big in memoria di Pino Daniele quasi un oltraggio alla sua memoria.

Ieri sera, nello Stadio San Paolo di Napoli, è andato in scena “Pino è”, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele a tre anni dalla sua scomparsa. Sul palco alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, nonché amici del cantautore napoletano. A partire da Lorenzo Jovanotti ed Eros Ramazzotti, protagonisti insieme a Pino Daniele dello storico concerto tenutosi allo stadio Olimpico di Roma nel giugno del 1994. E ancora, si sono esibiti al San Paolo di Napoli, tra gli altri, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini, Tiromancino, Antonello Venditti, J-Ax, Francesco Renga, Ornella Vanoni, Irene Grandi, Il Volo, Mario Biondi, Paola Turci e Clementino. Gli introiti legati all’evento saranno devoluti alla Open Onlus per la lotta contro i tumori in età Pediatrica e a Save the Children per la lotta contro la povertà educativa.

Ma la serata è stata oscurata dalle polemiche: «“Pino è” tutto, tranne il circo che ieri abbiamo visto in diretta su RaiUno. È difficile capire la logica che ha spinto gli organizzatori a scegliere gli artisti che ieri davanti a quarantamila fan, allo stadio San Paolo di Napoli, hanno massacrato le canzoni di uno dei più grandi artisti italiani. Cantanti che c’entravano davvero poco, per storia e cultura, con Pino Daniele», ha scritto, sul Fatto Quotidiano, Daniele Sanzone, cantante degli A67, amico di Pino Daniele, rimasto schifato dal concerto, forse anche per non essere stato invitato. Ma quelle critiche ai vari Baglioni, De Gregori e Venditti che avrebbero rovinato le canzoni di Pino Daniele sono risuonate per tutto il web. Il concertone, comunque, è stato il programma più visto della prima serata televisiva su Ra1: in onda fino all’una e mezzo di notte, il concerto ha raggiunto il 18,7% di share con 2.885.000 spettatori medi. Picco di ascolto intorno alle 22 con 4.720.000 spettatori.