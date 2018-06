Brindisi, vescovo cade da cavallo alla processione e si rompe le costole (video)

di Redazione

Incidente a Brindisi durante la processione del Corpus Domini. L’arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, monsignor Domenico Caliandro, 71enne, è scivolato dalla sella del cavallo che montava ed è caduto rovinosamente sul selciato davanrti alla folla dei fedeli atterrita. Soccorso immediatamente il vescovo di Brindisi è stato portato all’ospedale di Brindisi dove sono state riscontrate due costole rotte. Quella di fare la processione in sella a un cavallo a Brindisi è una tradizione secolare, che prevede la processione del Corpus Domini con il Pastore della Chiesa locale in sella ad un destriero, come ogni anno sul cavallo. Il corteo religioso era appena uscito dalla Curia quando in via Montenegro, poco prima di arrivare sul lungomare,quando l’arcivescovo di Brindisi è caduto sbattendo violentemente la spalla.